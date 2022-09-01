Если россия применит ядерное оружие, то пострадают не только Украина, но и соседние государства, - ГУР

В случае нанесения ядерного удара россией по Украине пострадают также страны Черноморского региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого в интервью ITV News.

По его словам, применение ядерного оружия россией в войне против Украины возможно. кремль таким образом может попытаться остановить продвижение ВСУ и уничтожить наше государство.

– Это угроза для других стран. Взрыв тактического ядерного оружия повлияет не только на Украину, но и на Черноморский регион, – подчеркнул Скибицкий.

Он считает, что последствия применения ядерного оружия могут, в том числе, повлиять на Польшу, Турцию и Болгарию.