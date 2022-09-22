В Луганской области оккупанты планируют закрыть город Старобельск на время «референдума»

В Старобельске Луганской области оккупационные власти запретили местному населению покидать город в период с 23 по 27 сентября.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

По имеющейся информации, оккупанты создают вооруженные группы для обхода жилищ и принуждения людей участвовать в так называемом «референдуме». Проводится подготовка к съемкам пропагандистских СМИ сюжетов об «активном участии местных жителей в голосовании».

В Херсоне усиливается административно-полицейский режим, осуществляется проверка жилья и психологическое давление на местных жителей. Активизировалась работа по подготовке и проведению так называемого референдума. В населенных пунктах Херсонской области представители российских оккупационных властей под предлогом качественного распределения гуманитарной помощи пытаются получить от местных жителей их личные данные. Идет формирование так называемых «избирательных комиссий».