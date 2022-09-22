Россияне почти не кормили украинских пленников, а ООН и Красный крест не проверяли ситуацию

Очень многих наших ребят россияне держали в одиночных камерах, и это видно даже по их лицам.
Об этом рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает « Укринформ ».
– Мы увидели, что очень многих из наших ребят держали в одиночных камерах. Я вчера общался с двумя ребятами из «Азова», которые меня очень хорошо знают, и я одного даже не узнал – он весил до этого 140 килограммов. А вчера я увидел парня, который весит, не знаю, 70-75 кг. Он говорил, что ему трудно даже разговаривать, потому что все это время ни с кем не разговаривал, он сидел в одиночной камере, - сказал Лубинец.
Украинцам в плену россияне очень мало давали пищи и практически не давали средств личной гигиены.
- В частности, я их четко идентифицирую: заросшие сильно с такими большими бородами – это автоматически ребята, которых держали в одиночках, - уточнил он.
По словам Лубинца, украинских пленников в среду перед обменом держали шесть часов с завязанными скотчем глазами:
– То есть, зная, что уже их отдают наших граждан, их все равно россияне держали в автобусах с замотанными глазами и никуда не выпускали. Только после того, как начался процесс обмена поздно вечером, им наконец-то разрешили снять эти повязки.
– У меня очень много вопросов к деятельности МККК, ООН. Их мандат должен заставлять России выполнять Женевские конвенции. Они, в том числе, присутствовали на выходе из Азовстали наших героев, из Мариуполя. И они в соответствии со своими мандатами брали на себя обязательство это проверять и за этим следить, мониторить ситуацию. Мы увидели, что это вообще не происходило, – сказал чиновник. - Ни разу ни один из военнопленных, которых мы вчера уволили, не видел представителей МККК. Это есть нарушения и, на мой взгляд, это уже есть и невыполнение мандата международной известной организации. Мы тоже должны об этом говорить публично.