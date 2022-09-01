Президент Зеленский созвал заседание Ставки из-за российской мобилизации и «референдумов»

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 22 сентября, провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Руководители Сил обороны и командующие оперативными направлениями доложили о ситуации на участках фронта. Был рассмотрен вероятный характер действий противника в ближайший период. Члены Ставки Верховного Главнокомандующего также проанализировали состояние обеспечения Сил обороны вооружением и боеприпасами.