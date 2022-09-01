Российская мобилизация может повлиять на фронт только с декабря – оккупантам нужно время, чтобы собрать людей, - генерал

Украина может ощутить результат мобилизации россиян на фронте не раньше декабря 2022 года. При этом вряд ли это как-нибудь повлияет на ситуацию на поле боя в ближайшей перспективе.

Об этом заявил генерал-лейтенант Михаил Забродский в интервью «Укринформу».

Он подчеркнул, что временный фактор имеет свое большое влияние, поскольку мобилизация, как любой процесс государственного уровня требует прежде всего затрат времени.

– Минимальный опыт, организационные усилия, коррумпированность на местах должны сыграть свою роль, – обратил внимание Забродский.

По его словам, поскольку подозревать российских резервистов в «чрезмерном энтузиазме» нет никаких оснований, то процедура оповещения, сбора и направления в воинские части может потребовать не менее одного-двух месяцев.

- Для подготовки мобилизованных потребуется еще как минимум один месяц. В общем оперативном плане это означает, что на практические результаты мобилизации российское командование может рассчитывать не раньше декабря этого года, - считает Забродский.

Он подытожил, что чрезвычайными мерами и пренебрежением к подготовке этот термин может быть сокращен, но совершенно понятно, что частичная мобилизация в ближайшем будущем вряд ли повлияет на обстановку на линии столкновения.