Россияне жестоко пытали многих из украинских пленных, - Буданов

Ко многим из освобожденных 21 сентября украинских пленных оккупанты применяли очень жестокие виды пыток.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, пишет "Украинская правда".

– Все находятся абсолютно в разном состоянии. К сожалению, это верно. Есть лица, физически более или менее в нормальном состоянии, за исключением хронического недоедания. Есть лица, к которым применялись очень жестокие пытки. К сожалению, процент таких лиц среди тех, кого мы вернули, достаточно велик… Ко многим из них применялись очень жестокие виды пыток, - сказал Буданов.

– Это зависело в основном именно от мест их пребывания. К сожалению, их держали не в одном месте, в Еленовке – а может, и к счастью – а во многих разных заведениях на временно оккупированной территории, а также в россии, – рассказал он.

Буданов говорит, что часть освобожденных пленных находится в больнице в Чернигове, а также в медицинских учреждениях Черниговщины. Большинство из освобожденных нуждаются в лечении, и все они нуждаются в психологической реабилитации.