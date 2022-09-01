«55 тысяч российских солдат погибли. Хотите больше?» - Зеленский обратился к россиянам

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам россии, которых могут мобилизовать в оккупационную армию.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Объясню русским по-русски, что происходит. В городах россии прошли протесты против мобилизации – пусть и не массовые, но они были. И есть. И это показатель. Не только в москве и петербурге. Мы знаем реальное настроение в регионах россии. Мы видим, что люди в Дагестане, в Бурятии, в других национальных республиках и областях россии понимают, что их просто кинули. Кинули на смерть.

- Почему, например, дагестанцы или кто угодно еще должны погибать на Харьковщине или под Донецком? Да потому, что один человек в россии так решил – за всех граждан россии. Нет другой причины. Так он хочет. Вы уже соучастники всех этих преступлений, убийств и пыток украинцев. Потому что вы молчали. Потому что вы молчите, - сказал Зеленский.

Он напомнил, что власти рф могут призвать в армию до миллиона человек.

- И сейчас для вас время выбора. Для мужчин в россии это выбор: погибнуть или жить, стать калекой или сохранить здоровье. Для женщин в россии выбор – потерять навсегда мужей, сыновей, внуков или все-таки попытаться защитить их от гибели, от войны, от одного человека. Вы только вдумайтесь в количество людей, которых хотят забрать!

- Мы точно знаем, что повестки на 300 тысяч человек были напечатаны и подписаны заранее, еще до того, как появилось это решение о мобилизации. Наша разведка это доказала. Но российское руководство готовится забрать в армию до миллиона мужчин – это то главное, о чем они сейчас умалчивают. Мы знаем, что они будут брать всех без разбора. Не только военных в запасе, а любых мужчин. Любого, кого так запугают, чтобы он боялся уклоняться от войны больше, чем погибнуть на войне, - отметил Президент Украины.

Зеленский призвал россиян уклоняться от мобилизации, чтобы не погибнуть в Украине.