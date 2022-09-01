«россия сама хоронит перспективу переговоров своими же руками», - Зеленский

Украину интересует освобождение своих территорий, а не решения российского руководства.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

- Отмечу сразу: какие-либо решения российского руководства не меняют для Украины ничего. Нас должны интересовать только наши задачи. Это освобождение нашей страны, защита наших людей и мобилизация мировой поддержки для реализации наших задач. Сейчас происходит дипломатическая мобилизация всего международного сообщества. Круг тех, кто поддерживает нас сейчас, не ограничивается только кругом наших традиционных партнеров и тех, кто открыто поддержал наше государство после 24 февраля. Нас поддерживают теперь почти все – такая реакция на новые российские эскалационные шаги, - рассказал Зеленский.