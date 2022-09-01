«россия сама хоронит перспективу переговоров своими же руками», - Зеленский

Украину интересует освобождение своих территорий, а не решения российского руководства.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
– Украина выстояла после полномасштабного нападения россии. Украина смогла объединить мир вокруг борьбы за свободу. Украина смогла освободить значительную часть территории, на которую вошли российские войска. Украина освобождает людей из российского плена.
- Отмечу сразу: какие-либо решения российского руководства не меняют для Украины ничего. Нас должны интересовать только наши задачи. Это освобождение нашей страны, защита наших людей и мобилизация мировой поддержки для реализации наших задач. Сейчас происходит дипломатическая мобилизация всего международного сообщества. Круг тех, кто поддерживает нас сейчас, не ограничивается только кругом наших традиционных партнеров и тех, кто открыто поддержал наше государство после 24 февраля. Нас поддерживают теперь почти все – такая реакция на новые российские эскалационные шаги, - рассказал Зеленский.
- Когда россия заявляет, что якобы хочет переговоров, а сама объявляет мобилизацию... Когда россия знает четкую позицию Украины о невозможности дипломатического процесса после проведения россией любых псевдореферендумов... Всем все понятно. россия сама хоронит перспективу переговоров своими же руками, - сказал Президент Украины.