ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Украинские морпехи сбили российский вертолет Ми-24

Уже 212-й день после начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.
«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 22 сентября, можно прочитать по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 23 сентября.
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00:37 Украинские морские пехотинцы уничтожили российский вертолет Ми-24.
Об этом сообщили в 36-й отдельной бригаде морской пехоты.
«Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по захватчикам, в результате чего наши воины уничтожили 3 вражеских орудия. Окончательные потери врага уточняются», - отмечено в сообщении.
00:12 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи с французской коллегой Катрин Колонна в Нью-Йорке сообщил, что две страны работают над поставкой новых САУ CAESAR.
«На нашей встрече моя французская коллега министр Колонна и я сосредоточились на том, как привлечь россию к ответственности за ее преступления, и на вкладе Франции в восстановление разрушенных войной регионов Украины. Мы также работаем над поставкой новых CAESAR в Украину», - рассказал Кулеба в Twitter.