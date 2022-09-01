ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Украинские морпехи сбили российский вертолет Ми-24

Уже 212-й день после начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 22 сентября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 23 сентября.

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00:37 Украинские морские пехотинцы уничтожили российский вертолет Ми-24.

Об этом сообщили в 36-й отдельной бригаде морской пехоты.

«Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по захватчикам, в результате чего наши воины уничтожили 3 вражеских орудия. Окончательные потери врага уточняются», - отмечено в сообщении.

00:12 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи с французской коллегой Катрин Колонна в Нью-Йорке сообщил, что две страны работают над поставкой новых САУ CAESAR.