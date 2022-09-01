Война на Николаевщине: ВСУ сбили пять дронов-камикадзе и нанесли серию ударов по скоплениям оккупантов

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты откровенно говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 23 сентября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 22 сентября доступна по этой ссылке.

Информация постоянно обновляется:

07:17 Обстановка на Южнобугском направлении остается сложной, но контролируемой Силами обороны. Враг не имеет мотивации, веры в свои перспективы, но отчаянно продолжает подтягивать резервы с помощью альтернативных переправ, попытки обустройства которых продолжает под нашим огневым контролем, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 22 сентября.

В течение дня по нашим позициям и населенным пунктам вдоль линии фронта и глубже, в тылу, нанесены пять авиационных и один ракетный удар.

Из реактивной системы залпового огня «Смерч» обстреляна прибрежная полоса Куцурубской территориальной громады. Без человеческих потерь.

Нашей авиацией нанесено 13 ударов по врагу, силами противовоздушной обороны в Николаевском и Баштанском районах сбиты пять дронов-камикадзе, направленных врагом по нашим позициям.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено около 280 огневых задач, в том числе по поражению двух пунктов управления в Бериславе и Новой Каховке, трех ячеек вражеских сил и техники в Херсонском и Каховском районах, одного склада с боеприпасами – в Бериславском. Попытки врага с наступлением темноты направить колонну военной техники по Каховскому мосту остановлены контрольным огневым поражением. Результаты доразведываются.

Подтвержденные потери врага составляют 18 рашистов, три крупнокалиберных гаубицы «Мста-Б» и «Мста-С», два танка и две единицы другой авто-бронетехники.

Подтверждено результативное поражение в преддверии понтонной переправы в районе Львового.

Корабельная группировка вражеского флота в Черном море пополнилась до 14 единиц. Отныне на боевом дежурстве три надводных и один подводный ракетоноситель с общим количеством 28 «Калибров».