В Бундестаге после жарких дебатов отложили поставки немецких танков Украине

На пленарном заседании Бундестага снова отложили голосование по предложению о немедленной передаче украинской армии немецких танков Leopard, передав проект документа на рассмотрение комитетам.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Politico.

Правоцентристский оппозиционный блок Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) требует провести голосование по предложению Бундестага, в котором содержится призыв к правительству немедленно разрешить экспорт немецких танков и боевых машин пехоты в Украину.

Это было бы равнозначно вотуму недоверия стратегии канцлера Германии Шольца по отношению к Украине, поскольку канцлер неоднократно исключал такие поставки, пока другие западные союзники не поставят аналогичную тяжелую технику, отмечает издание.

Предложение оппозиции было особенно опасно для Шольца и его Социал-демократической партии (СДПГ), потому что ведущие политики из его партнеров по коалиции, Зеленых и либеральной Свободно-демократической партии (СвДП) также требовали поставки немецких танков Leopard.

Голосование по поставкам оружия в Бундестаге рисковало выявить роковые трещины в единстве правительства и даже могло привести к поражению Шольца в парламенте, пишет издание.

Однако после жарких 50-минутных дебатов большинство депутатов от СДПГ, Зеленых и СвДП проголосовали за то, чтобы направить предложение оппозиции в комитеты по иностранным и экономическим делам для дальнейшего обсуждения. Это фактически задерживает пленарное голосование по тексту на несколько недель.

Однако правительство теперь также сталкивается с риском возобновления давления на следующей неделе, поскольку оппозиция может потребовать проведения пленарного голосования по другому предложению «Танки для Украины», которое ХДС/ХСС сначала выдвинуло в июне, но также было отложено, делегировав его на уровень комитета.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский обратился к федеральному правительству с просьбой не оправдывать отказ в снабжении танков поведением США или других стран, ведь они независимы от других государств.

Напомним, что в МИД Украины удивляются, почему Германия медлит с техникой.