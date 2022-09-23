В ЕС хотят ускорить ограничение цен на российскую нефть, – Bloomberg

Члены ЕС хотят в течение нескольких недель достичь ограничения цен на российскую нефть после угроз президента рф владимира путина путем мобилизации и возможного использования ядерного оружия.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отметили собеседники Bloomberg, несмотря на новые усилия со стороны Еврокомиссии и некоторых государств-членов, план сталкивается со многими препятствиями и положительный результат не понятен. Отмечается, что решения о санкциях требуют единодушия и особенно сложны в этой ситуации, поскольку у каждого члена ЕС есть свои энергетические потребности.

Представители стран-членов ЕС встретятся с Еврокомиссией в выходные, чтобы обсудить новые санкции, которые кроме ограничения на поставки нефти могут содержать дополнительные ограничительные меры в отношении отдельных лиц и секторов, таких как технологии и предметы роскоши.

По словам собеседников, многие детали еще предстоит согласовать, в частности, по какой цене установить лимит, но пока неясно, как именно. Также остается непонятным, как такой лимит будет применяться наряду с эмбарго ЕС на российскую нефть и запретом на услуги, необходимые для ее поставок, согласованными ранее в этом году. Во всяком случае, существует определенная степень срочности, поскольку предельный уровень цен должен быть принят до вступления ЕС в силу 5 декабря.

Представители национальных правительств в Брюсселе будут стремиться достичь предварительного соглашения об ограничении цен перед неформальной встречей лидеров ЕС в Праге 6 октября. Но вопросы вызывают позиции Венгрии, часто защищающей энергетические интересы путина.

Напомним, что страны G7 хотят ввести и полный запрет на транспортировку нефти из рф, если она будет покупаться выше согласованной цены, чтобы помешать стране извлекать выгоду из высоких цен на энергоносители из-за полномасштабной войны, которую она развязала против Украины.