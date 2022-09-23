Экс-генерал-майора СБУ заочно приговорили к 5 годам тюрьмы за призывы к свержению власти

Бывший генерал-майор СБУ признан виновным в распространении с использованием средств массовой информации материалов с призывами к насильственному изменению, свержению конституционного строя и к захвату государственной власти, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 109 УК Украины). Он приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

В суде доказано, что экс-сотрудник Службы безопасности Украины перешел на сторону незаконно созданной оккупационной власти «днр».

«В ноябре 2015 года осужденный, находясь на временно оккупированной территории Донецка, действуя на выполнение предварительных договоренностей с представителями так называемого «МГБ ДНР», принял участие в съемке видеоролика на фоне их символики. Он лично призвал к прекращению существования действующей власти в Украине, а также борьбе против нее с применением всех возможностей. В тот же день этот видеоролик был распространен в сети Интернет», – говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления СБУ.

Согласно материалам судов, речь идет о бывшем заместителе председателя Донецкой облгосадминистрации, экс-начальнике управлений Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях Александре Третьяке.

14 февраля 2017 года Шевченковским районным судом Киева удовлетворено ходатайство ГПУ об осуществлении специального досудебного расследования в отношении Украины Третьяка. Он был объявлен в международный розыск. В 2018 году дело начали рассматривать по существу.