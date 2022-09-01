Российские оккупанты начали проведение «референдумов» на временно оккупированных территориях Украины

На временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей российские оккупанты начали «референдумы» о присоединении к россии.

Об этом сообщают росСМИ.

«Голосование» будет идти 5 дней, и будет проходить как на участках, так и во время подомового обхода.

Российские СМИ уже публикуют видео, на котором, как утверждается, желающие принять участие в «голосовании».

Напомним, накануне в Офисе президента Украины назвали псевдореферендумы «асимметричным и ничтожным» ответом на контрнаступление Украины.

Североатлантический совет выпустил заявление с осуждением планов проведения «референдумов» на оккупированных территориях Украины и обещанием продолжать оказывать поддержку Киеву.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что россия выбрала путь конфронтации, объявив частичную мобилизацию, поддержав организацию незаконных «референдумов» на оккупированных территориях Украины и снова пригрозив применением оружия массового уничтожения.