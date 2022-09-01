«Если ад существует, то я побывал в нем дважды»: Гендиректор «УМГ» Дибленко показал фото, как выглядит после российского плена

Генеральный директор Информационного агентства «Украинская Медиа Группа» Артем Дыбленко опубликовал фото, как выглядит после освобождения из российского плена.

Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в Facebook.

Как известно, в ходе масштабного обмена Украина освободила из российского плена генерального директора информационного агентства «Украинская Медиа Группа» Артема Дыбленко (издание «Преступности.НЕТ» и NikLife).

«Я вернулся. Если ад существует, то я побывал в нем дважды. Сначала Мариполь и «Азовсталь», которые российские п*дарасы буквально ровняли дом за домом, здание за зданием. Потом российское СИЗО, где российские п*дарасы пытались уже «разрушить» меня и сотни моих собратьев. Били чем только можно – руками, ногами, палками, – били током, морили голодом. Четыре месяца, изо дня в день. Я не стану рассказывать в деталях, как проходил мой день. Поверьте, это был ад. Но я выстоял. Мои собратья выстояли. Хотя кого-то уже нет в живых…» - пишет Дыбленко.

По словам гендиректора «УМГ», он публикует свое фото не для того, чтобы вызвать сожаление или сострадание: «А для того, чтобы вы понимали, что там происходит. Хотя, уверен, вы все и без меня знаете».

«P.S. Вы спрашиваете меня, чем мне помочь. Ниже публикую карты. Помощь можете отправлять туда. Я оставил в «Азовстале» всю свою амуницию, с которой прошел Донецкий аэропорт. Ну как оставил, сжег, чтобы п*дарам не досталась. Ну и чтобы поскорее вернуться в строй. Война же завтра не закончится, да еще и на россии новых «воин» мобилизуют», – добавил Артем Дыбленко .

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Напомним, что Артем Дыбленко с 2014 года защищал Украину в зоне АТО, в том числе держал оборону Донецкого аэропорта вместе с другими киборгами.

В начале полномасштабного российского вторжения он в рядах 36-й отдельной бригады морской пехоты отправился в защиту Мариуполя. В рядах защитников «Азовстали» он оборонял город от российских оккупантов.

За боевые заслуги Дибленко дважды стал кавалером ордена «За мужество».