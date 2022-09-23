Жители Снигиревки выступили против проведения «референдума» оккупантов: «Наш край всегда был Украиной. Был и будет»

Жители временно оккупированной Снигиревки заявили, что против проведения так называемого «референдума» за присоединение к российской федерации.

Видео изданию "Преступности.НЕТ" предоставили очевидцы.

Местные жители собрались на протест и заявили, что Снигиревка, как и другие населенные пункты, находящиеся поблизости и тоже оккупированы – это Украина. И ни к какой россии Украина присоединяться не собирается.

— Мы – жители Снигиревки сегодня собрались на акцию протеста по поводу незаконного проведения референдума в городе Снигиревка и близлежащих селах. Снигиревский край всегда был Украиной. Был и будет Украиной. В Российскую Федерацию мы никогда не хотели и не будем хотеть. Призываем жителей Снигиревки и близлежащих сел, то есть Снигиревской ОТГ, не идти на референдум и не участвовать в незаконном проведении референдума. Слава Украине! – сказала одна из протестующих.

Напомним, гауляйтеры Херсонской области подписали документ, согласно которому временно оккупированные части Николаевской области присоединяются к Херсонщине .