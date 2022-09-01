СБУ идентифицировала более 1,5 тысяч привлеченных к организации псевдореферендума в Запорожские области лиц и опубликовала часть списка

СБУ перехватила документы российских захватчиков, регламентирующих организацию фейкового референдума рф на временно оккупированной территории Запорожья. Согласно полученным материалам, установлены лица более тысячи российских силовиков, которых планируют привлечь к «охране» мер псевдоголосования.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Среди привлеченных к «референдуму» лиц подразделения росгвардии, военной полиции вс рф и российского мчс. Установлено, что помогать им предатели и коллаборанты, вошедшие в состав созданного оккупантами «главного управления мвд по Запорожской области».

Для контроля за поведением участников незаконного плебисцита кремлевские организаторы планируют привлечь разветвленную сеть частных охранных фирм, подконтрольных спецслужбам рф.

Кроме того, сотрудники СБУ получили полный список вражеских приспешников, добровольно согласившихся возглавить так называемые «территориальные избирательные комиссии». В настоящее время идентифицировано более 390 коллаборантов.

Также Служба безопасности установила всех организаторов незаконной деятельности, их учредительные данные и местонахождение.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности виновных лиц.

СБУ отмечает неотвратимость наказания за преступления против государственной безопасности Украины.

Мероприятия по разоблачению и документированию преступлений проводились сотрудниками Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности совместно со следователями СБУ Запорожской области при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры.