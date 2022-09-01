Во Львове СБУ обнаружила хакеров, которые сломали почти 30 миллионов аккаунтов граждан Украины и ЕС и продали их рф

Во Львове СБУ нейтрализовала хакерскую группировку, действовавшую в интересах страны-агрессора. Злоумышленники взламывали активные аккаунты интернет-пользователей из Украины и Евросоюза, получая доступ к персональным данным граждан.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Конфиденциальную информацию злоумышленники продавали через анонимную платформу «Даркнет», а деньги получали на запрещенные в нашем государстве электронные платежные системы ЮMoney, Qiwi и WebMoney.

По предварительным данным, хакеры продали ориентировочно 30 миллионов аккаунтов и получили «прибыль» в размере почти 14 миллионов гривен.

Их «оптовыми клиентами» были прокремлевские пропагандисты. Именно они использовали полученные учредительные данные украинских и иностранных граждан для распространения фейковых «новостей» с фронта и создания панических настроений. Целью таких манипуляций являлась масштабная дестабилизация в странах.

Также установлено, что сломанные аккаунты использовали якобы от имени рядовых людей для распространения дезинформации по общественно-политической ситуации в Украине и ЕС.

По данным следствия, в состав группировки входило несколько хакеров из Львова. Специализированное компьютерное оборудование они установили в своих домах.

Злоумышленники «проникали» в чужие аккаунты через вредоносное программное обеспечение.

В ходе обысков были обнаружены жесткие магнитные диски с персональными данными граждан; компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты и флеш-накопители с подтверждениями незаконной деятельности.

В настоящее время организатору сообщено о подозрении по части 1 статьи 361-2 («Несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации») Уголовный кодекс Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности всех виновных лиц.

Мероприятия по разоблачению преступлений проводили сотрудники киберподразделения СБУ Львовской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры.

Напомним, как СБУ задержала в Киеве хакера, похищавшего базы данных украинских банков и продававшего их россии.