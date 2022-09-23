«Каждый из коллаборантов будет привлечен к ответственности»: Разведка напомнила подельникам оккупантов, что знает о их работе на рф

ГУР МО Украины напомнили, что владеют информацией о лицах, сотрудничающих с врагом на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщается на Facebook-странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В разведке отметили, что с 24 февраля Вооруженные Силы Украины и весь украинский народ с помощью цивилизованных стран мира оказывают отпор российской вооруженной агрессии, принесшей на нашу мирную землю убийства и разрушения.

В то же время, на временно оккупированных территориях Украины некоторые граждане в разной степени сотрудничают с врагом, участвуют в работе оккупационных администраций, выдают противнику украинских патриотов, которых впоследствии арестовывают, жестоко пытают и убивают.

«ГУР МО Украины сообщает, что владеет полным спектром задокументированной информации о коллаборантах, сотрудничающих с оккупантами, с детальным перечнем «их заслуг перед россией». Соответствующие списки были подготовлены на основании информации, полученной оперативным путем, в том числе при помощи агентуры в органах власти и силовых структурах рф. Военная разведка Украины предупреждает, что каждый из коллаборантов будет привлечен к ответственности согласно действующему законодательству Украины», – подытожили в ГУР МО.

Напомним, как СБУ идентифицировала более 1,5 тысяч привлеченных к организации псевдореферендума в Запорожские области лиц и опубликовала часть списка.