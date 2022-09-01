Самый богатый россиянин поставлял сталь для разработки ядерного оружия рф и до сих пор не попал в санкционные списки

Российская компания «НЛМК», контролируемая самым богатым российским бизнесменом Владимиром Лисином, с 2014 года и по меньшей мере до 2019 года поставляла сталь на государственные предприятия рф, непосредственно занимающиеся изготовлением ядерного оружия. При этом Лисин, в отличие от десятков других богатейших российских олигархов, до сих пор не попал в санкционные списки США, ЕС и Британии. Не ввела санкций в отношении него и Украина.

Об этом говорится в журналистском расследовании «Схем» («Радио Свобода»).

Журналисты проанализировали данные публичных закупок рф и обнаружили, что электротехническая сталь корпорации Лисина с 2014 года регулярно поставляется на государственные предприятия рф, непосредственно занимающиеся изготовлением ядерного оружия.

Речь идет о «Российском федеральном ядерном центре – всероссийском научно-исследовательском институте технической физики имени академика Забабахина».

Журналисты нашли контракты на поставку электротехнической стали в 2017 году. Институт Забабахина разрабатывает и испытывает ядерные и термоядерные боеприпасы.

Также «НЛМК» сотрудничал с федеральным госпредприятием «Производственное объединение «Север». Есть контракты на поставку стали 2014, 2015, 2016, 2017 и 2019 годов. После 2019 года данные о закупках «ПО Север» не обнародовали. Основной деятельностью «Севера» является производство компонентов ядерных боеприпасов.

Кроме того, концерн Лисина сотрудничал и с другими предприятиями оборонного комплекса рф. НЛМК поставлял сталь «Научно-производственному объединению «Электромашина». Оно производит, среди прочего, боевой модуль «Охотник».

Электротехническую сталь от «НЛМК» в 2017 году получил и Марийский машиностроительный завод. Он работает над разработкой зенитных систем.

В металлургической империи Лисина есть дочерние компании в Европе и США. На территории Соединенных Штатов работают три компании, а именно в Индиане и Пенсильвании.

На запрос «Схем» в «НЛМК» не ответили.

Против Владимира Лисина персональные санкции ввели только в Австралии. США, Британия, Евросоюз и Украина до сих пор не применили к нему санкции, в отличие от других крупных бизнесменов россии. «Схемы» обратились в уполномоченные органы этих стран с просьбой это объяснить. В СНБО Украины отметили, что пока не получали предложений о введении санкций в отношении Лисина от уполномоченных на это законом органов.

Напомним, что танкеры компании Лисина обходят запрет на вхождение в порты ЕС и доставляют нефтепродукты в Европу из-за цепочки перегрузок в море.