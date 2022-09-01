Воевавшие на стороне Украины британцы рассказали о пытках в плену в «днр»: «Избиения, удары током, инсценировка казни»

Воевавшие на стороне Украины граждане Великобритании рассказали о пытках в российском плену. По словам британцев, избиения в заключении могли продолжаться несколько часов: пленных били током, наносили им ножевые ранения и подвергали инсценировке смертной казни.

Об этом бывшие военнопленные рассказали в интервью изданию Daily Mail

Вечером 22 сентября пятеро освобожденных граждан Великобритании – Эйден Аслин, Шон Пиннер, Джон Хардинг, Дилан Хилли и Эндрю Хилл – вернулись на родину.

Освобождения не дождался британский волонтер Пол Ури, который погиб плену так называемой «днр» в июле.

По словам британцев, два дня до своего освобождения они провели в пути: сначала их «около 20 часов» везли из Восточной Украины в неизвестном направлении, предположительно, в россию – «перевязанных скотчем на полу грузовика», с завязанными глазами. Затем доставили в Саудовскую Аравию, где оказали медицинскую помощь и встретили представители британского консульства. Оттуда они вылетели на родину.

Британцы рассказывают, что на борту самолета по пути в Саудовскую Аравию впервые за несколько месяцев им «дали настоящую еду»: говядина и рис, курица, блинчики с начинкой.

Джон Хардинг сильно похудел в заключении. Он и еще несколько пленных содержались в тесной тюремной камере, взаперти они находились по 23 часа в сутки.

Хардинг рассказал о «весьма изобретательных» пытках в плену: по его словам, надзиратели превратили старый телефон в орудие для пыток – военнопленным приказывали набрать номер, а когда циферблат поворачивался, их били током. По его словам, избиения могли длиться по несколько часов.

«Были избиения, удары током и еще раз избиения. Один парень получил ножевое ранение в ногу, после чего его зашили. Думаю, нас пытали ради забавы», – подчеркнул Хардинг.

Пол Ури. Джон Хардинг.

Издание пишет, что британцы также подвергались психологическим пыткам. Как рассказал Хардинг, охранники заставили его записать прощальное видео для дочери перед расстрелом.

Приговоренный к смертной казни в так называемой «днр» Эйден Аслин рассказал в интервью, что в плену он получил ножевые ранения от тюремных охранников и подвергся инсценировке казни.

Девятого июня власти так называемой «днр» приговорили к смертной казни воевавших на территории Донбасса в составе украинских войск британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера. Их обвинили в «наемничестве» и «совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя «днр».

Шон Пиннер. Эйден Аслин.

Еще трем гражданам Великобритании – Джону Хардингу, Дилану Хилли и Эндрю Хиллу – инкриминировались те же самые статьи и грозила смертная казнь.

Дилан Хилли, утверждали следователи в так называемой «днр», приехал в Украину в марте 2022-го «из Польши под видом волонтера Красного Креста», с этого времени он якобы «перевозил иностранных наемников с территории Польши на Украину».

Эндрю Хилл прибыл в Украину в середине марта 2022 года. По версии следствия, он «отправился на курсы в центр подготовки иностранных наемников в Киеве» и «участвовал в боевых действиях в днр», где был ранен и попал в плен 25 апреля.

Эндрю Хилл.

Подданный Великобритании Эйден Аслин во время поездки по Украине познакомился со своей будущей невестой и остался жить в стране, а в 2018 году принес присягу и начал служить в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ. Вместе с Аслином в плену оказался его друг, 48-летний бывший военный Королевского английского полка Шон Пиннер. В 2018 году, как и Аслин, он официально присоединился к ВСУ и служил в 36-й бригаде морской пехоты. Уроженец Великобритании Джон Хардинг, как сообщалось, с начала войны был на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

Погибшему в плену британцу Полу Ури было 45 лет. Власти «днр» сначала сообщили, что он скончался «из-за болезней и стресса», потом причиной смерти назвали «острую коронарную недостаточность, осложнившуюся отеком легких и головного мозга».

По данным украинской службы BBC, Ури был волонтером, сотрудничал с общественной организацией Presidium Network и помогал украинцам во время войны. Семья Пола Ури обвинила в его смерти правительство россии и тех, кто непосредственно держал его в плену. По их словам, им доподлинно известно, что в момент задержания у Пола при себе был инсулин – он страдал диабетом 1-го типа.

Напомним, что в ходе масштабного обмена Украина освободила из российского плена генерального директора информационного агентства «Украинская Медиа Группа» Артема Дыбленко (издание «Преступности.НЕТ» и NikLife). Позже Дыбленко показал фото, как выглядит после российского плена «Если ад существует, то я побывал в нем дважды».