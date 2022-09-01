От обстрелов оккупантов пострадал Николаевский админсуд – из-за повреждений возникли проблемы с документацией

В результате очередного ракетного удара помещения Николаевского окружного административного суда получило повреждение, уничтожено телекоммуникационное оборудование. В результате чего в настоящее время не работает компьютерная программа «Делопроизводство специализированного суда».

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Из-за проблем со специализированной компьютерной программой стало невозможно создать и выдать процессуальные документы по административным делам. В связи с этим, выдача процессуальных документов сторонам по делу временно не осуществляется.