От обстрелов оккупантов пострадал Николаевский админсуд – из-за повреждений возникли проблемы с документацией

В результате очередного ракетного удара помещения Николаевского окружного административного суда получило повреждение, уничтожено телекоммуникационное оборудование. В результате чего в настоящее время не работает компьютерная программа «Делопроизводство специализированного суда».
Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Из-за проблем со специализированной компьютерной программой стало невозможно создать и выдать процессуальные документы по административным делам. В связи с этим, выдача процессуальных документов сторонам по делу временно не осуществляется.
«Об актуальном режиме работы можно узнать по телефону +380930984293. Ответы в мессенджерах Вайбер и Телеграмм временно не предоставляются.
Суд продолжает осуществлять прием корреспонденции средствами почтовой связи (адрес суда для переписки: ул. Декабристов, д. 41/10, г. Николаев, 54001), а также можно подать лично по адресу: г. Николаев, ул. Фалеевская, 14 (помещение ТУ ГСА в Николаевской области) ежедневно с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00», – добавили в суде.