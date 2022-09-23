Оккупанты заставляют участвовать в «референдумах» тех, кто брал у них гуманитарную помощь

Оккупанты готовят организационные мероприятия и пытаются создать хотя бы видимость легитимности объявленных референдумов на временно занятых территориях.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В оккупированном Мариуполе планируется проводить референдум так называемыми «комиссиями», в состав которых будут входить местные коллаборанты, представители оккупационных администраций и военные с рф. Они будут обходить дома согласно составленным спискам желающих получить «гуманитарную помощь». Местных жителей убеждают, что «обратно дороги нет» и всем, кто брал «гуманитарку», придется голосовать.

В Мариуполе «штаб подготовки к референдуму» развернут в одном из торговых центров. Его действия полностью координируются представителями партии «Единая Россия».

«В целом, чтобы избежать поражения артиллерией украинских Сил обороны, все центры подготовки к псевдореферендуму на оккупированных территориях размещаются в помещениях с большим сосредоточением гражданского населения», - сказано в сообщении.

Для идеолого-пропагандистской обработки населения оккупанты организуют ряд мероприятий «военно-патриотического воспитания». Главная целевая аудитория – местная молодежь, которая в большинстве своем не проявляет интереса к российской идеологии.

К примеру, в городе Голая Пристань Скадовского района Херсонщины прошел «молодежный форум» под лозунгом «мы вместе с россией». Для участия в нем привлечены учащиеся средних и старших классов.

В Мариуполе планирует открыть свое отделение всероссийская общественная организация ветеранов боевое братство. ОО «ветераны десантно-штурмовых подразделений республики башкортостан» обратилась к гауляйтеру города Константину Иващенко с просьбой выделить помещение для военно-патриотического клуба «Юный десантник – ратник» и детской учебно-тренировочной базы.

Напомним, жители временно оккупированной Снигиревки заявили, что против проведения так называемого «референдума» за присоединение к российской федерации.