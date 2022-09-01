В Николаевской области в бою погиб пилот-штурмовик Вадим Благовестный

В Николаевской области 7 сентября погиб 26-летний майор Вадим Благовестный – пилот-штурмовик самолета Су-25, служивший в 299-й бригаде тактической авиации.

Об этом сообщает «Армия Информ».

Это был 95-й боевой вылет пилота-штурмовика. Он нанес врагу многочисленные потери: на боевом счету воздушного воина более 100 единиц уничтоженной бронированной техники врага, более 80 автотранспортных средств, около 40 автоцистерн горюче-смазочных материалов и 800 человек живой силы противника.

Родом Благовестный из Черниговской области, в Николаеве он служил с 2018 года. За выдающиеся достижения был награжден орденами Богдана Хмельницкого ІІІ и ІІ степеней. Подано ходатайство о присвоении Вадиму Благовестному звания Героя Украины посмертно.

Родом профессиональный штурмовик – из обычной сельской семьи, небольшого хутора, даже в школу приходилось ходить в соседнее село. Его юношеская амбициозная мечта стать летчиком удивила всех односельчан. Вадим успешно окончил военный лицей и без проблем поступил в Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. После выпуска в 2018 году на его счету была не одна ротация в зоне ООС.