В Харьковской области задержали вице-мэра города и полицаев, которые перешли на службу к оккупантам

На деоккупированной Харьковщине задержаны двое жителей Купянска, которые по идейным убеждениям стали «полицейскими», и вице-мэр Волчанская, ранее объявленная в розыск по обвинению в государственной измене.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Установлено, что 36-летний и 31-летний жители Купянска после временной оккупации инициативно устроились в так называемые правоохранительные органы. В начале июля их обоих назначили на должности «исполняющими обязанности полицейского взвода патрульной службы».

С этого момента злоумышленники активно помогали врагу в поддержании «новых порядков» на захваченной территории, в том числе и совершали репрессии против патриотически настроенных граждан.

В настоящее время им объявлено о подозрении по части 7 статьи 111-1 («Колаборационная деятельность») Уголовного кодекса Украины.

Другая предательница - 67-летняя гражданка, занимая должность первого заместителя Волчанского городского головы, добровольно оказывала помощь представителям рф во время временной оккупации города.

В частности она составила и передала представителям российско-оккупационных войск списки участников Антитеррористической операции и операции Объединенных сил на востоке Украины; патриотически настроенных граждан и активистов-членов проукраинских организаций Волчанска.

Используя предоставленные ей полномочия, злоумышленница обеспечивала военных из РФ строительными материалами для возведения укреплений.

Кроме того, она агитировала местных жителей поддерживать оккупационный режим и принимала участие в снятии флага Украины с административных зданий города.

В июле следователи СБУ заочно сообщили ей о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, и объявили ее в розыск.

Санкция настоящей статьи предусматривает лишение свободы на срок 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В настоящее время она задержана, суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что эту должность занимала Ольга Каминская.

СБУ предупреждает: каждый, кто перешел на сторону врага, обязательно будет наказан по закону.

Разоблачение и задержание коллаборантов проводили сотрудники Управления СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры.

Напомним, как Президент Украины Зеленский заявил, что у коллаборантов есть два варианта – бегство или тюрьма.