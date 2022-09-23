«Я хотел бы, чтобы Китай помог Украине», - Зеленский намерен установить контакт с Си Цзиньпином

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока у него нет канала связи с Китаем, но он хотел бы помощи со стороны этого государства на фоне российского вторжения.

Об этом Зеленский рассказал в интервью ряду французских СМИ, сообщает «Интерфакс-Украина».

– До масштабного вторжения между нашими странами были каналы связи, у нас было много экономического и торгового сотрудничества, – рассказал Зеленский.

Однако сейчас, по его словам, у него нет канала связи с Китаем.

– И это позор. Я хотел бы, чтобы Китай помог Украине, - сказал Президент, отвечая на вопросы по поводу неоднозначного отношения Китая относительно войны России в Украине.

Зеленский также добавил, что на сегодняшний день телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином «был бы тяжелым».