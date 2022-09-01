ФСБшнику, завербовавшему агентов в Раде и Кабмине, объявили подозрение в шпионаже

Действующему сотруднику ФСБ РФ сообщено о подозрении в шпионаже (ч. 1 ст. 114 УК Украины). Он вербовал агентов в высших органах власти.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

«По данным следствия, кадровый сотрудник российской спецслужбы – 5-й Службы ФСБ РФ, действуя в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности и государственной безопасности Украины, с июня 2018 по февраль 2022 собирал сведения, составляющие государственную и пользу РФ. С помощью заранее завербованного гражданина Украины, работавшего в Секретариате Кабинета Министров Украины, он собирал информацию, содержащую государственную тайну в сфере обороны, экономики, правоохранительной деятельности и внешних отношений Украины с целью дальнейшей передачи ФСБ РФ», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, этих агентов завербовал сотрудник ФСБ Юрий Водолазский.

Вражеским агентом в Кабмине был Анатолий Бай. Он занимал должность заведующего отделом по деятельности органов юстиции в Секретариате Кабинета министров. Его уже наказали 12 годами лишения свободы с конфискацией имущества.

Вместе с Баем СБУ разоблачила еще одного предателя – должностного лица Торгово-промышленной палаты Украины Виталия Гордину.

Также Водолазский завербовал помощника-консультанта народного депутата Украины.