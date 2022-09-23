В Изюме заканчивают эксгумацию тел на первом массовом захоронении убитых оккупантами – большинство из них гражданские

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что завершается эксгумация тел по массовому захоронению в Изюме.

Об этом он написал в Telegram.

По словам Синегубова, всего эксгумировано 436 тел. Большинство из них имеют признаки насильственной смерти, а 30 – следы пыток.

«Есть тела с веревкой на шее, со связанными руками, с поломанными конечностями и с огнестрельными ранениями. У нескольких мужчин ампутированы гениталии. Все это доказательства ужасных пыток, которым оккупанты подвергали жителей Изюма. Большинство тел – гражданские, 21 – военные», - написал председатель ОВА.

Он поблагодарил за моральную тяжелую, но необходимую работу, которую каждый день выполняли около 200 человек: судмедэксперты, полицейские, прокуроры, сотрудники ГСЧС.

«Каждое из найденных тел – это отдельная история. И мы выясним обстоятельства гибели каждого человека, чтобы их родные и близкие узнали правду, а убийцы были наказаны. К сожалению, такое массовое захоронение не единственное в Изюме. Найдено, по меньшей мере, еще 3 таких места в этом районе, есть захоронения и в других освобожденных городах Харьковщины. В настоящее время проводятся осмотр и разминирование. Все преступления оккупантов будут задокументированы, а виновные заплатят за содеянное», - резюмировал Синегубов.

Напомним, ранее Изюмский городской совет заявил, что в городе может быть более трех мест массовых захоронений, количество жертв среди местного населения растет.