В россии возникнут проблемы с мобилизацией и снаряжением для новобранцев, - СМИ

россия столкнется с серьезными проблемами при мобилизации. Армии страны будет тяжело обучать и экипировать новобранцев, если кремль не подождет несколько месяцев, прежде чем отправлять их на передовую в Украину.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Guardian.

Эксперты по разведке признали, что настоящая цель вербовки может быть выше 300 тысяч мобилизованных. Так, некоторые отчеты предполагают, что настоящей целью кремля является мобилизация 1 миллиона. Один чиновник на условиях анонимности сказал, что российские власти столкнутся с большим трудом даже при наборе 300 тысяч. В течение всей войны россия сталкивалась с проблемами обучения и оснащения, и официальные лица сказали, что это почти наверняка распространится на новобранцев.

– Мы считаем, что им будет очень сложно учиться, не говоря уже о том, чтобы быстро оснастить такие большие силы, – сказал чиновник.

Призывникам, вероятно, выдадут старые вещи и ненадежное снаряжение. Западные официальные лица считают, что во время мобилизации россиян есть явный региональный уклон, сосредотачивавшийся на бедных районах и меньшинствах на востоке страны и избегавший городских центров и среднего класса. Так, они не видят набора солдат в Санкт-Петербурге или Москве.