В рф подожгли шесть военкоматов и оставили «послание» путину: «Анус себе мобилизируй, пес!»

В россии за два дня после объявления мобилизации подожгли шесть военкоматов.

Об этом сообщает «Медуза».

Как минимум два военкомата попытались поджечь в россии 23 сентября. В Хабаровске кинули «коктейль Молотова» в окно военного комиссариата Индустриального района. В результате загорелись два кабинета. Кроме того, попытка поджога военкомата совершена в городе Свободном Амурской области. Огнем от бутылки с зажигательной смесью поврежден фасад здания.

Власти города Камышин Волгоградской области сообщили, что в здание администрации на Октябрьской улице неизвестные бросили «зажигательный предмет».

В Костроме городской военкомат исписали ругательствами из-за объявленной мобилизации. На стене комиссариата написали: «Анус себе мобилизируй, пес! Не твоя личная армия!».

Накануне сообщалось о как минимум четырех поджогах военкоматов – в Петербурге, Нижнем Новгороде, Оренбургской области и Забайкальском крае. В Тольятти бросили «коктейль Молотова» в здание администрации.

Поджоги военкоматов в россии участились на фоне объявленной «частичной мобилизации». С начала полномасштабной войны сообщалось как минимум о двух десятках случаев поджогов военкоматов в разных регионах россии.