Министр культуры пообещал помочь николаевскому театру, который обстреляла российская армия

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко пообещал, что его ведомство присоединится к ликвидации последствий обстрела, от которого пострадал Николаевский академический художественный театр.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Напомним, в ночь на 22 сентября от преступных действий российской армии пострадал театр, где заканчивали работы по программе Президента Украины «Большая реставрация». Ткаченко напомнил, что именно в Николаеве искусство продолжает бороться с оккупантами – в «городе корабелов» была создана «сцена в укрытии».

«Начаты работы по ликвидации повреждений местной администрацией. Министерство культуры и информационной политики тоже присоединится к помощи театру», - отметил министр.

Ткаченко добавил, что россия целенаправленно пытается уничтожить украинскую культуру.