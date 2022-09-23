«Берегите свою жизнь и прячьтесь от российской мобилизации», - Зеленский обратился к жителям оккупированных территорий

Президент Украины Владимир Зеленский призвал людей на оккупированных территориях избегать мобилизации и уехать на свободную территорию.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
- У меня есть простая просьба ко всем нашим людям, которые находятся на временно оккупированных территориях: делайте главное – берегите свою жизнь и помогайте нам ослаблять и уничтожать оккупантов. Любым способом скрывайтесь от российской мобилизации. Избегайте повесток. Старайтесь уехать на свободную территорию Украины.
– А если вы уже попадете в российскую армию, то саботируйте любую враждебную активность, мешайте любым российским операциям, передавайте нам всю важную информацию об оккупантах: их базы, штабы, склады боеприпасов. И при первой же возможности переходите на наши позиции. Делайте все, чтобы сохранить жизнь и помочь освободить Украину, - сказал Зеленский.
- Сейчас в Крыму в местах компактного проживания киримлы пытаются найти и мобилизовать побольше мужчин. У нас уже есть доказательства этого. Это сознательная попытка россии уничтожить крымскотатарский народ, это сознательная попытка государства-агрессора унести жизнь у наибольшего количества жителей территории, на которую вошли российские войска, - подчеркнул Зеленский.