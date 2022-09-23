«Берегите свою жизнь и прячьтесь от российской мобилизации», - Зеленский обратился к жителям оккупированных территорий

Президент Украины Владимир Зеленский призвал людей на оккупированных территориях избегать мобилизации и уехать на свободную территорию.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- У меня есть простая просьба ко всем нашим людям, которые находятся на временно оккупированных территориях: делайте главное – берегите свою жизнь и помогайте нам ослаблять и уничтожать оккупантов. Любым способом скрывайтесь от российской мобилизации. Избегайте повесток. Старайтесь уехать на свободную территорию Украины.

– А если вы уже попадете в российскую армию, то саботируйте любую враждебную активность, мешайте любым российским операциям, передавайте нам всю важную информацию об оккупантах: их базы, штабы, склады боеприпасов. И при первой же возможности переходите на наши позиции. Делайте все, чтобы сохранить жизнь и помочь освободить Украину, - сказал Зеленский.