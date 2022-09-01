ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Возле Бахмута ликвидировали российского криминального авторитета, которого наняла ЧВК «Вагнера»

Уже 213-й день после начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 23 сентября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 24 сентября.

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00:38 Главарь российской ОПГ «Кусковские» Игорь Куск, отбывавший 23-летний срок в колонии строгого режима, погиб на Донбассе, пишет «Радио Свобода».

Куска признали виновным в убийствах и других особо тяжких преступлениях в 2015 году. Он был в рядах «ЧВК Вагнера» и находился в районе Бахмута.

ОПГ «Кусковские» действовала в 1998-2004 годах. Самый громкий эпизод, который инкриминировали «Кусковским» – убийство гендиректора ОАО «Татсантехмонтаж» Бориса Ваймана, заслуженного строителя Татарстана.

00:12 МАГАТЭ увеличит свое присутствие на ЗАЭС.

- Все понимают важность демилитаризации ЗАЭС и безопасной работы объекта. Как один из шагов в этом направлении МАГАТЭ планирует увеличить свою миссию на станции, - заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Также правительство Украины пытается организовать международные миссии ООН и ЕС на Запорожскую АЭС.