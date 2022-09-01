Война на Николаевщине: В области объявили воздушную тревогу

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты откровенно говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 24 сентября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 23 сентября доступна по этой ссылке.

Информация постоянно обновляется:

07:42 По всей Николаевской области объявили воздушную тревогу. Пройдите в укрытие.

07:22 Обстановка на Южнобугском направлении стабильно сложная, но контролируемая. Враг продолжает свои попытки удержаться на рубежах обороны, но, под влиянием наших активных действий, вынужден обустраивать новые, на большем удалении от нынешней линии фронта, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 23 сентября.

ВСУ проведена подготовительная работа по выявлению пунктов управления, мест сосредоточения вражеского вооружения и техники, установления мест подтягивания резерва, в том числе и по железной дороге по направлению временно оккупированного Крыма. Над этими объектами устанавливается огневой контроль.

Тем временем враг активизировался, в частности, в стремлении демонстрировать свою силу на тыловых территориях. Не преуспевая по суше, пытается оказывать огненное и психологическое давление на гражданское население.

Во время боевого дня враг нанес один авиационный, один ракетный удар по нашим позициям и по населенным пунктам вдоль линии фронта.

Из самолета тактической авиации Су-20 враг выпустил ракету Х-31 по Куцурубской громаде. Без человеческих утрат.

С использованием беспилотного летательного аппарата на наши боевые позиции сброшены контейнеры с ядовитым веществом, предположительно хлорпикриновая граната К-51. Боевые медики сработали четко, потерь и критических состояний нет.

Одессу дважды атаковали дроны-камикадзе по направлению к Черному морю. В результате попадания двух дронов разрушено админздание в припортовой зоне. Еще один «Шахид-136» – сбит над морем. Взрывной волной повреждены несколько окрестных домов. Погиб один гражданский человек.

Во время повторной воздушной атаки Одессы силами противовоздушной обороны над морем уничтожены еще четыре дрона-камикадзе. Среди них впервые в Украине сбит многоцелевой ударный БПЛА иранского производства Mohajer-6 («Мохаджер-6»), предназначенный для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения.

Еще один «Шахид-136» атаковал вечером наши позиции на линии столкновения в Березнеговатской громаде Николаевщины.

При попытке атаковать направление порта Южного очередной «Шахид-136» также метко сбит.

Активность нашей авиации равнялась двадцати ударам по врагу. В Николаевском районе уничтожен вражеский вертолет Ми-8, а в Бериславском районе Херсонщины силами и средствами противовоздушной обороны сбит российский штурмовик Су-25.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 290 огневых задач, в том числе поразив понтонную переправу в Новой Каховке, два скопления вооружения и техники в Бериславском районе, три ячейки сил и средств в Каховском и Херсонском районах, станцию радиоэлектронной борьбы в районе Крутого Яра, ракетный комплекс «Тор» в Баштанском районе Николаева, колонну вооружения и техники – в Каховке.

Подтверждено еще одно контрольное поражение Каховского моста.

Остальные потери врага за боевой день составляют 51 рашист, 152 мм гаубица «Мста-Б», танк и 16 единиц другой автобронетехники.

В Черном море маневрируют 15 вражеских кораблей и катеров, среди которых три надводных и один подводный носитель «Калибров». Их наготове 28.