Лидеры G7 осудили псевдореферендумы рф и пообещали продолжать помогать Украине

Лидеры стран «Группы семи» осудили псевдореферендумы, проводимые рф на временно оккупированных территориях, и пообещали продолжать поддержку Украины.

Об этом говорится в заявлении G7.

Лидеры G7 отмечают, что россия пытается использовать бутафорские референдумы, чтобы «создать фальшивый повод для изменения статуса украинской суверенной территории, которая является продолжающимся объектом российской агрессии».

«Эти действия явно нарушают Устав Организации Объединенных Наций и международное право и диаметрально противоречат принципу верховенства права в отношениях между государствами... Мы никогда не признаем эти референдумы, которые выглядят как шаг к российской аннексии, и мы никогда не признаем попытку аннексии, если она состоится», - отмечается в заявлении.

Также лидеры «Группы семи» осудили ядерную риторику и объявления о частичной мобилизации в рф.

«Мы готовы наложить дальнейшие экономические санкции на россию, а также на физических и юридических лиц как в россии, так и за ее пределами, которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам россии изменить статус украинской территории», - отмечается в заявлении.

Лидеры G7 отметили, что продолжат оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и правовую поддержку, а также будут способствовать ее возобновлению, в том числе через международную экспертную конференцию, которая состоится в Берлине 25 октября.

Президент США Джо Байден также сделал заявление, в котором отметил, что США осуждают фейковые «референдумы» и никогда не признают аннексию украинских территорий.

«Российские референдумы являются фикцией, ложным поводом для попытки присоединить части Украины силой, являющейся вопиющим нарушением международного права, в том числе Устава ООН. Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами по внедрению дополнительных быстрых и строгих экономических затрат для россии», - говорится в сообщении.

Президент США пообещал, что Вашингтон отвергнет какие-либо результаты референдумов и продолжит оказывать Украине помощь в сфере безопасности.

Как известно, 23 сентября на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей российские оккупанты начали «референдумы» о присоединении к России.

Напомним, что лидеры Эстонии, Польши и постпред США при ООН осудили планы россии относительно псевдореферендумов.

Ранее Рада 272 голосами приняла заявление к мировому сообществу о недопустимости проведения псевдореферендумов рф на оккупированных территориях Украины.