Кремль не может создать резерв даже низкого качества, а мобилизация может обострить социальное напряжение в рф, – ISW

Российская мобилизационная система изо всех сил пытается выполнить задачу, поставленную владимиром путиным, и, скорее всего, не сможет создать мобилизованные резервные силы даже низкого качества, если кремль не сможет быстро решить фундаментальные и системные проблемы.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В институте отмечают, что проблемы и ошибки в первые дни проведения широкомасштабной и сложной частичной мобилизации во время неудачной войны не являются неожиданными, хотя свидетельствуют о том, что российская военная мобилизационная инфраструктура была подготовлена к большой войне не лучше, чем и российские вооруженные силы.

Тем не менее, по мнению военных аналитиков, вполне возможно, что министерство обороны рф решит некоторые из худших проблем и наладит мобилизационные усилия.

В ISW отмечают, что разногласия с указом о мобилизации и заявлениями путина и шойгу по категориям освобождаемых от мобилизации мужчин также вызывают гнев и недоверие к российским субъектам федерации и самому кремлю.

По мнению экспертов, различные процессы мобилизации в разных регионах могут обострить социальное напряжение в россии, уже возросшее из-за восприятия неравенства при создании добровольческих батальонов.

В частности, лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Чеченская Республика не будет проводить мобилизацию, поскольку республика уже "перевыполнила план" призыва на 254 процента.

Также в первые 48 часов после объявления частичной мобилизации по всей россии прошли протесты, нападения на призывные пункты и акты вандализма.

Напомним, как на россии подожгли шесть военкоматов и оставили «послание» путину: «Анус себе мобилизуй, пес!»