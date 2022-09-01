«В россии чуть ли не переворот идет»: Жена рассказала оккупанту о росте недовольства путиным и советует мужу готовить побег из Украины

Жена оккупанта рассказала мужчине о недовольстве действиями путина среди населения на территории рф.
Об этом говорится в перехвате телефонного разговора, обнародованного Главным управлением разведки Минобороны Украины.
– Так чё вы, это, не уходите оттуда? – спрашивает жена военного, который служит в НЗФ «днр».
– Нет, конечно, – отвечает он.
– Так а вдруг, это, войдут (украинцы), ты будешь оттуда уходить как-то?
– Как-то.
– Ну хорошо. Ты продумал, если что, как оттуда сваливать?
– Говно вопрос.
– Там, если что, в россии учуть ли не переворот идет. Понял? Новые гарнизоны уже не отправляют сюда. Формируют – все отказываются мобилизироваться. Во многих областях хотели объявить о полной мобилизации, но депутаты все отказались – эти мэры, понял, – что никто мобилизировать не будет. Пишут все на путина, чтобы отстранить от власти.