«В россии чуть ли не переворот идет»: Жена рассказала оккупанту о росте недовольства путиным и советует мужу готовить побег из Украины

Жена оккупанта рассказала мужчине о недовольстве действиями путина среди населения на территории рф.

Об этом говорится в перехвате телефонного разговора, обнародованного Главным управлением разведки Минобороны Украины.

– Так чё вы, это, не уходите оттуда? – спрашивает жена военного, который служит в НЗФ «днр».

– Нет, конечно, – отвечает он.

– Так а вдруг, это, войдут (украинцы), ты будешь оттуда уходить как-то?

– Как-то.

– Ну хорошо. Ты продумал, если что, как оттуда сваливать?

– Говно вопрос.

– Там, если что, в россии учуть ли не переворот идет. Понял? Новые гарнизоны уже не отправляют сюда. Формируют – все отказываются мобилизироваться. Во многих областях хотели объявить о полной мобилизации, но депутаты все отказались – эти мэры, понял, – что никто мобилизировать не будет. Пишут все на путина, чтобы отстранить от власти.