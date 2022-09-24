Франция расследует семь дел о преступлениях, которые россияне совершили в отношении французов в Украине

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции уже расследует семь дел в отношении преступлений, совершенных против французов во время полномасштабного вторжения россии в Украину.

Об этом в интервью AFP рассказал глава ведомства Жан-Франсуа Рикар.

«Мы настроены крайне решительно. Мы не открываем расследование для проформы, просто чтобы объявить об этом. Мы открываем расследование, чтобы в конце концов установить ответственных и чтобы состоялись суды - во Франции или где-то еще», - подчеркнул Рикар.

Расследования касаются в частности гибели франко-ирландского журналиста Пьера Закревски в Горенке под Киевом, и журналиста канала BFMTV Фредерика Леклерка Имхоффа.

Для проведения следственных действий глава антитеррористической прокуратуры Франции вместе с группой экспертов посетил в течение 12-16 сентября Киевскую область. По словам Рикара, «сотрудничество с украинскими судьями и правоохранителями было тотальным».

Во время пребывания в Украине французские следователи изучали вещественные доказательства и фиксировали их в цифровом формате, а также собирали показания свидетелей. Глава PNAT отметил работу украинских правоохранителей и добавил, что сотрудничества с российской стороной «в планах нет».