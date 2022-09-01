«Имена героев, подвиги будут сохранены»: Президент вручил ордены «Золотая Звезда» военнослужащим и семьям погибших защитников

Президент Украины Владимир Зеленский вручил ордена «Золотая Звезда» военнослужащим, которым присвоено звание Героя Украины, и членам семей погибших защитников, удостоенных этого звания посмертно.

Торжественная церемония прошла в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце в Киеве, сообщили в ОП.

Владимир Зеленский отметил, что сегодня высшими государственными наградами отмечают тех, кто творит историю нашего государства, нашего народа и независимости.

«Каждый раз, когда мы говорим об освобожденных украинских территориях, о городах, селах, в которые возвращается наше государственное знамя, о людях, мы говорим на самом деле о тех, чья храбрость на поле боя является фундаментом наших достижений и будущей победы», – подчеркнул Глава государства.

Президент акцентировал, что ради победы Украины сегодня воюют и работают совершенно разные люди. Среди них посвятившие жизнь военному делу и те, кого призвали в ряды Вооруженных Сил Украины, кто служит в Национальной гвардии, правоохранительных органах, СБУ, разведке. Среди защитников Украины также государственные служащие, дипломаты, волонтеры, журналисты, айтишники, транспортники и представители десятков других профессиональных и социальных групп.

«Имена наших героев, подвиги украинских защитников будут сохранены и будут известны не только нашему народу, но и всем в мире, кто ценит свободу и кто никогда не подчинится каким-либо захватчикам», – убежден Владимир Зеленский.

Он отметил, что именно благодаря всем этим людям Украина сможет одолеть врага, уже испытывающего неизбежность своего поражения.

«Все мы знаем, что наша победа – это вопрос времени и наших усилий. Она обязательно будет. Наша победа будет благодаря нашим героям, благодаря тому, что украинский народ встал на защиту государства и не отдаст свою свободу, не отдаст нашу землю», – подчеркнул Президент.

Память погибших, защищая Украину и ее независимость, присутствующие почтили минутой молчания. Владимир Зеленский вручил самые высокие государственные награды.

Из рук Главы государства орден "Золотая Звезда" получил полковник Национальной гвардии Украины Мукимбой Жумабоев. Гаубичный артиллерийский дивизион под его командованием с первых дней полномасштабного российского вторжения обеспечивал поддержку сил обороны Харькова и аэропорта. При выполнении огневых задач подразделение уничтожило значительное количество вражеской техники. Благодаря действиям полковника и подготовленного им личного состава удалось остановить продвижение врага; оккупанты понесли существенные потери.

Был награжден лейтенант Нацгвардии Евгений Громадский. Взвод НГУ под его командованием также участвовал в обороне Харькова. 24 февраля бойцы уничтожили технику и личный состав врага, в том числе из ручного противотанкового гранатомета была подбита артиллерийская установка. 26 февраля бойцы подразделения под командованием Евгения Громадского во взаимодействии с военнослужащими ВСУ остановили движение механизированной колонны противника и захватили пленных.

Отмечен и стрелок-зенитчик, солдат НГУ Роман Гломба, во время боевых дежурств прикрывавший от воздушного нападения позиции батальона в Запорожье, вблизи села Малая Токмачка. Точными выстрелами из ПЗРК «Игла» солдат трижды уничтожали вражеские самолеты Су-25 (29 апреля, 23 мая и 29 мая). Таким образом Герой предотвратил обстрел позиций украинских защитников и города Запорожья.

Наивысшую государственную награду также получил капитан Государственного бюро расследований Виктор Шилимов, который во взаимодействии с ГУР в период с 28 февраля по 4 марта текущего года выполнял боевые задачи по взятию и удержанию боевых позиций в городе Буче и поселке Гостомель Киевской области. В составе сводного подразделения принял бой в Гостомеле и уничтожил вражескую БМД. В марте был привлечен к обеспечению обороны Черниговского направления, в частности, проводил разведку и определял координаты для артиллерии. Благодаря этому были нанесены значительные потери противнику в личном составе и технике, ликвидирован вражеский командир с позывным «Гора» и штаб группировки вражеских сил.

Владимир Зеленский вручил «Золотую Звезду» подполковнику Игорю Михальчуку. Он выполнял задачи в районе проведения Антитеррористической операции и Операции объединенных сил и продолжает нести службу. Участник обороны Беловодска Луганской области. В феврале подразделение танкового батальона, которым руководил Игорь Михальчук, неоднократно наносил огневые поражения противнику, уничтожая российские танки, БМП, автомобильную технику.

Отмечен также майор Александр Юрковский, командир артиллерийского дивизиона. В мае его подразделение уничтожило технику врага и понтонную переправу через реку Северский Донец в районе Белогоровки (Луганская область). Благодаря этому было замедлено продвижение противника, невозможно переброска его резервов и продолжение наступления в направлении населенных пунктов Северск и Лисичанск.

Орден вручен старшему лейтенанту Владиславу Бандару, командиру парашютно-десантного батальона. У него есть боевой опыт в АТО и ООС. Во время полномасштабного российского вторжения обеспечивал оборону на взводных опорных пунктах в районе моста через реку Северский Донец возле населенного пункта Счастье в Луганской области. В марте организовал эффективную оборону позиций в Верхнеторецком районе, что неоднократно останавливало попытки прорыва и не позволило противнику завладеть позицией украинских войск на наиболее опасном направлении обороны. 18 марта, во время вражеского авиационного и артиллерийского обстрела Владислав Бандар получил огнестрельное осколочное ранение и потерял правую руку. Однако даже после ранения продолжал руководить обороной опорного ротного пункта, пока его не эвакуировал боевой медик.

Кроме того, Президент вручил ордена «Золотая Звезда» родным погибших защитников, удостоенных звания Героя Украины посмертно.

Так, орден был передан семье младшего сержанта Национальной гвардии Украины Александра Тимченко, который 26 февраля в районе населенного пункта Трехизбенка под постоянными массированными артиллерийскими обстрелами со стороны вражеских войск занял огневую позицию, позволяя собратьям из своего отделения выйти из района. Александр Тимченко гранатой взорвал вражескую БМП вместе с пехотой. Достойно приняв бой, младший сержант дал возможность собратьям отойти, а сам остался и получил ранения, несовместимые с жизнью.

Награду из рук Президента получила мать старшего солдата НГУ Артема Амелина. 26 февраля колонна оккупационных войск пыталась прорвать оборону украинских сил в районе населенного пункта Трехизбенка в Луганской области. Один из вражеских танков достался наблюдательным постам и пытался раздавить личный состав, отходивший на запасные огневые позиции. Артем Амелин, несмотря на угрозу жизни и здоровью, двумя метко брошенными гранатами подбил танк, но сам получил осколочное ранение. Военнослужащий продолжил прикрывать уход собратьев и получил множественные ранения, несовместимые с жизнью.

Наивысшее государственное отличие вручено жене и детям полковника НГУ Дмитрия Апухтина, выполнявшего боевые задачи по организации обороны и недопущению продвижения врага в Мариуполь. В марте благодаря умелому руководству Дмитрия Апухтина нацгвардейцы не раз уничтожали колонны техники и живой силы противника. 12 марта на блокпосту на северной окраине Мариуполя во время наступления вражеской колонны полковник, беря огонь на себя, не дал противнику возможности продвинуться вглубь города. Не сумев прорвать оборону, оккупанты начали минометный обстрел позиций, в результате которого полковник Дмитрий Апухтин получил многочисленные ранения, несовместимые с жизнью.

Орден от Президента получила семья старшего лейтенанта НГУ Виктора Головко. В середине марта его группа получила задачу уничтожить противника на правом берегу реки Ирпень. Группа старшего лейтенанта уничтожила вражеский десант. Кроме того, Виктор Головко оказывал медицинскую помощь раненым и вынес бойца с поля боя в эвакуационный автомобиль. Старший лейтенант также прикрыл собой собратья, в результате чего сам получил ранения. При попытке эвакуации россияне попали в автомобиль из РПГ. Виктор Головко и два бойца погибли на месте.

Награда вручена и жене майора НГУ Романа Собкива, удостоенного звания Героя Украины посмертно. Он возглавлял еще одну группу, участвовавшую в уничтожении врага на берегу реки Ирпень. Роман Собкив обошел вражеские позиции, первым ворвался в окопы противника и начал уничтожать оккупантов. Россияне всеми силами пытались выбить нацгвардейцев с позиций. Чувствуя угрозу гибели группы, майор отдал приказ покинуть позиции, а сам остался прикрывать отход личного состава. Ведя огонь, Роман Собкив дал собратьям возможность отойти на безопасное расстояние, перегруппироваться и вернуться в бой. Майор погиб от множественных ранений.

Кроме того, Президент передал орден семье полковника Государственной пограничной службы Украины Игоря Дашко, с марта в составе пограничного отряда вместе с военнослужащими полка «Азов» оборонял Мариуполь. 9 апреля, во время боя с превосходящими силами противника, Игорь Дашко получил тяжелые ранения. Прикрывая уход своей группы из окружения, не желая попасть в плен и осознавая опасность захвата врагом радиостанции, полковник вышел в радиоэфир и, воскликнув «Слава Украине!», совершил самоподрыв гранатой.

Из рук Главы государства «Золотую Звезду» получила мать боевого медика, сержанта Инны Дерусовой. Она находилась в Ахтырке Сумской области, где, рискуя жизнью, спасла более десяти военнослужащих. Оказывая медицинскую помощь раненым, 26 февраля Инна Дерусова погибла во время вражеских обстрелов.