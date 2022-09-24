Николаевец предстанет перед судом за корректировку вражеских обстрелов по городу

В суд направили обвинительный акт в отношении 30-летнего жителя города Николаева, который сдавал оккупантам позиции ВСУ и корректировал вражеские обстрелы.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Следствием установлено, что подозреваемый через группы в социальных сетях и мессенджерах, администрируемых российскими спецслужбами, передавал врагу точные координаты позиций украинских военных, расположение военной техники и маршруты их движения в регионе. По его информации, оккупанты неоднократно наносили артиллерийские и ракетные удары по Николаеву.

Злоумышленник находится под стражей.

Его действия квалифицировали как несанкционированное распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения, с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины (ч.3 ст. 114-2 УК Украины). За преступление ему грозит лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.

Досудебное расследование осуществлялось управлением СБУ в области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, как на Николаевщине задержали двух агентов российских спецслужб, которые «охотились» на HIMARS.