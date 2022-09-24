В Херсонской области оккупанты заставляют людей на псевдореферендуме «голосовать» дважды или вместо отсутствующих родственников

На временно оккупированной части Херсонской области через пустые участки захватчики заставляют людей «голосовать» на псевдореферендуме по два раза и за всех членов семьи, если их нет дома.

Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

«Второй день театра абсурда в Херсонской области. Пустые избирательные участки остаются пустыми. «Избирательные комиссии» в сопровождении вооруженных солдат кочуют по области и продолжают охотиться на избирателей, всеми способами пытающихся избежать встреч. Некоторым не повезло уже дважды – по второму кругу пришлось заполнять бюллетень и голосовать. Практикуется практика семейного голосования – если дома застали только одного члена семьи, напрягают взять несколько бюллетеней и проголосовать за всех. Если коротко – происходит полная дичь! С другой стороны, от русского мира ничего другого ожидать и не стоит», – написал в Telegram Соболевский.

В Сети также показали кадры, как проходит такое «голосование» в Херсонской области.

Напомним, что оккупанты заставляют участвовать в «референдумах» тех, кто принимал у них гуманитарную помощь.