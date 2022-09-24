В СБУ просят граждан помочь со сбором информации о причастных к псевдореферендумам

Сотрудники СБУ собирают данные об оккупантах, проводящих этот «избирательный» фарс, и о коллаборантах, помогающих врагу. Граждан просят помочь со сбором информации об активных участниках псевдореферендумов на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
«Любая информация важна! Поэтому присылайте все, что вам известно (фамилии организаторов, коллаборантов и участников, факты принуждения и фальсификаций, места проведения и т.п.) на t.me/stop_russian_war_bot
Чтобы отправить данные, достаточно открыть соответствующую вкладку в чат-боте и ввести известную вам информацию.
Мы гарантируем конфиденциальность и то, что каждое сообщение будет тщательно проработано следователями СБУ.
Ваши сообщения крайне важны для документирования преступлений рашистов, коллаборантов и предателей, причастных к фейковому плебисциту.
Полученные данные позволят наказать их и ускорит возвращение временно оккупированных территорий в Украину! Работаем на Победу!» – обратились в СБУ.