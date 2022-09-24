В СБУ просят граждан помочь со сбором информации о причастных к псевдореферендумам

Сотрудники СБУ собирают данные об оккупантах, проводящих этот «избирательный» фарс, и о коллаборантах, помогающих врагу. Граждан просят помочь со сбором информации об активных участниках псевдореферендумов на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.