Без бюллетеней и под дулом автоматов: В Мариуполе оккупанты заставляют горожан «голосовать» на «референдуме»

В Мариуполе продолжается так называемый «референдум» о присоединении к россии, организованный оккупационными властями.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.

«Оккупанты продолжают заставлять людей «голосовать». Никакие юридические процедуры, конечно, не соблюдены. Столы для «голосования» ставят прямо во дворах и скверах. По словам жителей города, бюллетеней нет. Люди просто пишут свою фамилию на белых листах. Чтобы все оставляли «правильный» ответ, всюду находятся военные с оружием», - говорится в сообщении.

В горсовете напомнили, что «референдум» – это фейковое событие, которое никакого юридического значения не имеет. За добровольное участие угрожает уголовная ответственность.

«Подлинное свое слово мариупольцы сказали сегодня во время акций «Мариуполь – это Украина». Они прошли более чем в 10 городах свободной Украины. Большинство мариупольцев, а это более 200 тысяч человек, выехали на подконтрольную территорию Украины, сделав свой выбор», – добавили в горсовете города.

Как известно, на временно оккупированной части Херсонской области через пустые участки захватчики заставляют людей «голосовать» на псевдореферендуме по два раза и всех членов семьи, если их нет дома.