Из российского плена вернулся учитель школы Корабельного района Николаева

Во время обмена пленными между Украиной и россией был освобожден еще один николаевец - 31-летний житель Корабельного района Виктор Руссу, учитель лицея №40.

Об этом сообщает Корабелов.инфо.

«Это наш учитель из Защиты Украины, который с 26.02.2022 пошел защищать нашу Неньку. Как в 2014, так и в 2022 годах, Виктор Иванович был рядом со своими собратьями в 36-й бригаде морской пехоты. Рассказывать о нашем Викторе Ивановиче можно часами, но ему бы это не понравилось, потому что он очень скромный. Это Настоящий Человек, который знает, что такое человечность и честность, мужество и героизм! – говорит директор лицея №40, расположенного в Корабельном районе, Виктория Анатольевна Сенкевич.

Напомним, в рамках обмена Украина вернула из российского плена генерального директора информационного агентства «Украинская Медиа Группа» Артема Дыбленко (издание «Преступности.НЕТ» и NikLife).