В Чечне массово похищают мужчин, желающих получить загранпаспорт

В Чечне похищают мужчин, подавших заявление на получение загранпаспорта после объявления в России частичной мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оппозиционного чеченского движения «Адат».

«Мужчине 2003 года рождения, который подал заявление на оформление загранпаспорта, позвонили по телефону и сказали явиться в миграционную службу якобы для уточнения данных. Мужчина исчез», - говорится в сообщении.

По предварительной информации его мобилизуют для участия в войне в Украине. При этом мужчина имеет военный билет с категорией «В», никогда не служил и не заканчивал университет с военной кафедрой.

21 сентября в Чечне начали массово подавать заявления на получение загранпаспорта. Однако сотрудники миграционной службы говорят жителям о негласном приказе главы региона Рамзана Кадырова не разглашать документы.

«Получили уже много заявлений о похищении мужчин и угроз отправить их в Украину, правда, без указания точного количества», - добавили напоследок.

Нагадаємо, що глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що в республіці мобілізація не проводитиметься, оскільки вона вже «перевиконала план».