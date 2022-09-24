До 10 лет: путин подписал закон о лишении свободы за дезертирство и в случае неявки на службу по призыву

Президент россии путин подписал закон о лишении свободы за дезертирство, добровольную сдачу в плен, мародерство и неявку на военную службу по призыву. Нарушивший закон может грозить срок до 10 лет.

Поправки внесли в Уголовный кодекс рф, об этом массово сообщают как российские, так и украинские СМИ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, поправки предусматривают лишение свободы сроком до 10 лет за «последствия, повлекшие тяжкие последствия», отказ участвовать в военных или боевых действиях во время военного положения (или в условиях вооруженного конфликта).

Поправки предусматривают лишение свободы сроком до 10 лет за:

- отказ участвовать в боевых действиях; - добровольную сдачу в плен; - дезертирство; - неявку военнослужащих на службу по призыву.

Такая же ответственность предусматривается за невыполнение приказа начальника, который был отдан при таких же условиях.

Военный, впервые попавший в плен, может избежать наказания, если сумел уволиться и прибыл в часть, не совершив при этом в плену других преступлений, предусмотренных статьей 275 Кодекса.

Мародерство и дезертирство карается на срок до 15 лет лишения свободы. За неявку на призыв или самовольное уход места службы также грозит срок до 10 лет.