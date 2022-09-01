Правительство назвало страны, представители которых выступили «наблюдателями» на оккупированных территориях

Кроме граждан россии, в незаконных референдумах на оккупированных территориях Украины участвовали в качестве наблюдателей представители восьми стран.

Об этом сообщило 24 сентября Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, пишет Радио Свобода.

«Минреинтеграции и всем заинтересованным ведомствам, в том числе правоохранительным органам, уже известны их имена. Это представители самой россии, а также беларуси, Сирии, Египта, Бразилии, Венесуэлы, Уругвая, Того, ЮАР. По сути, они участвуют в коллективном преступлении против суверенного независимого государства Украина», – заявляет ведомство.

По сообщению, украинские власти также располагают «точными адресами всех псевдоучастниц, количеством прикрепленных к ним псевдоизбирателями, детальными маршрутами, по которым оккупанты собираются курсировать для сбора голосов, даже номера их машин и данные водителей».

Правительство напоминает, что так называемые референдумы на оккупированных территориях незаконны, и призывает правоохранителей расследовать эти факты. В частности, речь идет о легитимности въезда, пребывания и деятельности иностранцев на временно оккупированных украинских территориях во время этих мероприятий.

Как известно, на временно оккупированной части Херсонской области через пустые участки захватчики заставляют людей «голосовать» на псевдореферендуме по два раза и всех членов семьи, если их нет дома.