«Не взять повестку лучше, чем погибнуть на чужой земле военным преступником»: Зеленский россиянам

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к россиянам на русском языке и призвал их не идти на войну в Украину, чтобы не стать военными преступниками или не погибнуть.

Об этом Зеленский сказал в своем вечернем обращении.

«Ещё раз хочу сказать для русских по-русски. Объявленная Россией преступная мобилизация не случайно сразу была названа самими же гражданами России могилизацией. Российских командиров не волнуют жизни россиян – им просто нужно заполнить пустые места, оставшиеся после убитых, раненых, сбежавших или пленённых российских солдат. Кем будут заполняться эти места, вашу власть не волнует. Хоть молодыми айтишниками, которые вообще не служили, хоть пенсионерами, которые служили разве что в советской армии», - сказал он.

Он отметил, что для многих россиян наступил ключевой момент.