На месте массового захоронения в Изюме нашли тела пятерых детей

Глава следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что на месте массового захоронения обнаружили 447 тел погибших.

Об этом пишет начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

Среди тех, кого обнаружили на месте массового захоронения: 194 — гражданские мужчины, 215 — женщины, 22 – военные, 5 детей. Еще было найдено 11 тел, пол которых определить пока не удалось.