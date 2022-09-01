Военнопленных украинцев из колонии в Еленовке заставили голосовать за присоединение «лднр» к россии

Украинских военнопленных в колонии в Еленовке заставили голосовать за присоединение «лднр» к россии.

Видео с построением и голосованием опубликовало российское государственное информагентство ТАСС, пишет «Инсайдер».

Сообщается, что голосовать будут те, у кого проставлена отметка о прописке в «донецкой народной республике».

Кроме того, ТАСС пишет, что украинские военнопленные из Еленовки обратились к «Народному совету ДНР» с просьбой о присоединении к формируемому казачьему батальону имени Богдана Хмельницкого. Свое предложение они якобы передали в устном виде через «председателя законодательного органа» Владимира Бидёвку.